Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy Witkoff ile görüştü | Dış Haberler

        Zelenskiy Witkoff ile görüştü

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda görüştü. Trump'ın damadı Jared Kushner'in de katıldığı görüşmede barış planı ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 23:08 Güncelleme: 06.12.2025 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy Witkoff ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda barış planını görüştüğünü bildirdi.

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov'un, barış planını görüşmek üzere ABD'de bulunduklarını anımsattı.

        Volodimir Zelenskiy, Ukrayna heyetinin, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği söz konusu plan üzerindeki çalışmaları ABD tarafıyla sürdürdüğünü aktardı.

        Kushner, Witkoff, Umerov ve Gnatov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "çok anlamlı ve yapıcı bir görüşme" yaptıklarını kaydetti.

        Savaşın sona ermesi için gereken yöntemleri ve savaşın bitmesi durumunda Rusya'nın gelecekte Ukrayna'ya yönelik yeniden saldırı düzenlememesi için gereken adımları bu görüşmede ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna, gerçek barışı sağlamak için Amerikan tarafıyla yapıcı çalışmaya kararlı." yorumunda bulundu.

        ABD'deki görüşmelerin ardından Ukrayna heyetinden ayrıntılı bilgileri kendisiyle paylaşmasını beklediğini kaydeden Zelenskiy, "Her şeyi telefonla görüşemeyiz. Bu yüzden ekiplerle fikir ve öneriler üzerinde detaylı bir şekilde çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim