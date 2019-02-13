Yaklaşık 20 yıldır podyumlarda olduğunu söyleyen güzel manken, mesleğini yapmaya devam edeceğini söyledi.

Zeliha Çal, "Bu zamana kadar işimi çok düzgün bir şekilde yaptım. Hep işimle gündeme geldim. Kendime çok iyi bakıyorum ve fiziğimi hep fit tutmaya çalışıyorum. Mesleğimi çok sevdiğim için hiç bırakmaya pek niyetim yok" dedi.