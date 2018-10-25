Obradovic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini aktardı.

Çok farklı iki yarı oynadıklarını belirten Obradovic, "İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen devre arasında oyuncularımıza savunmamızın kötüleştiğini ve Anadolu Efes'in enerjiyle oynayan bir takım olduğunu söyledim. Maçı bırakmamamız gerektiğini belirttim. Bu maçtaki sonucun neden olduğunu bulmamız gerekiyor. Maçın 40 dakika olduğunu tekrarlamak çok kolay. İkinci yarıda hiç pozitif bir reaksiyon gösteremedik. Anadolu Efes'in kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Anadolu Efes'i galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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