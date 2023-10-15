Zemini kayan bina korkuttu

İstanbul'da zemininde kayma meydana gelen bina korkuttu İstanbul Esenler'de zemininde yaşanan kayma meydana gelen bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevre apartmanlarda bulunan vatandaşları da uyaran zabıta ekipleri, alanda güvenlik önlemi aldı

İstanbul'un Esenler ilçesi Fatih Mahallesi'nde, apartman sakinleri duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarında binalar arasında boşluk oluştuğunu gördü.

Durumu hemen yetkililere haber veren vatandaşlar binayı boşalttı. Aralıklarla açılmanın devam ettiği belirtilen bina, olay yerine gelen zabıta ekiplerince mühürledi. Çevre apartmanlarda bulunan vatandaşları da uyaran zabıta ekipleri, alanda güvenlik önlemi aldı. Binanın güvenliğine ilişkin ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

"KORKARAK DIŞARI ÇIKTIK" REKLAM Binadan gelen seslerle uyandığını belirten Mustafa Aslan, "Sabah binanın ayrılma seslerine uyandım. Korkarak dışarı çıktık ve binada geriye doğru çökme olduğunu gördük. Daha sonrasında zabıta ekipleri geldi ve binayı mühürledi. Yıkılıp, yıkılmayacağına dair kararın yarın çıkacağı söylendi" dedi.

"YARIN NE OLACAĞI BELLİ OLACAK" Bayram Bozkurt ise, "Binanın ayrımından taş döküldüğünü gördüm. Bina zaten ayrık durumdaydı ama daha da açıldı aralık. Bina şu anda mühürlü durumda. Yarın ne olacağına dair sonuç belli olacak" diye konuştu.