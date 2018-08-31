Zemplin Michalovce - Podbrezova maçı heyecanı

Zemplin Michalovce ve Podbrezova, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Zemplin Michalovce 1 puanla 12. sırada, Podbrezova 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zemplin Michalovce, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Podbrezova, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 509 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zemplin Michalovce kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Podbrezova sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Zemplin Michalovce son haftadaki Tatran Presov müsabasında 2-1 yenildi.

Podbrezova ise Zlate Moravce maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Zemplin Michalovce, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Podbrezova, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Podbrezova 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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