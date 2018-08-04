Zemplin Michalovce - Slovan Bratislava maçı ne zaman?

Slovakya Süper Lig maçında Zemplin Michalovce ile Slovan Bratislava, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Ev sahibi Zemplin Michalovce, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Slovan Bratislava, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 546 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zemplin Michalovce kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.50, Slovan Bratislava sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler.

Zemplin Michalovce son hafta oynanan Zilina maçında 1-0 kazandı.

Slovan Bratislava ise Nitra karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Slovan Bratislava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slovan Bratislava, 4 gol atarken 1 gol yedi.

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