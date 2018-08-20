Zemplin Michalovce - Zilina maçı rakamları

Slovakya Süper Lig maçında Zemplin Michalovce ile Zilina, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Zemplin Michalovce 1 puanla 12. sırada, Zilina 6 puanla 8. sırada bulunuyor. Zemplin Michalovce, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Zilina son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 279 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zemplin Michalovce kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Zilina sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler.

Zemplin Michalovce son haftadaki Zilina müsabasında 1-0 kazandı.

Zilina ise Zemplin Michalovce karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Zemplin Michalovce, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Zilina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Zilina, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ