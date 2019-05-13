Zengin ve Yoksul 7. yei bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı belli oldu. Zengin ve Yoksul yeni bölümde Aysel'e yapılanlara karşılık öfkelenen Veli, Aziz'in üstüne yürüyerek bıçak çekiyor. İşte Zengin ve Yoksul 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ZENGİN VE YOKSUL 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZENGİN VE YOKSUL 6. BÖLÜM ÖZETİ

Oyun bozuluyor!

Öğrendikleri karşısında ne yapacağını şaşıran Berrin çaresizdir; Nihal'in yüzüne bile bakmaz. Aziz, Aleyna'nın eve dönmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır. Aysel, düşüncesizce giriştiği oyunun bir parçası olmak istememektedir artık; ne Aleyna, ne Karan ne de kendisi üzülsün istemez.

Ama bu oyundan çıkmak umduğu kadar kolay olacak mıdır? Karan ise duyguları ve intikam ateşi arasında sıkışmıştır. Aysel, Karan'a olan hislerini daha fazla saklayamaz. Karan'ın tepkisi ne olacak peki, Aysel'e gerçek hislerini söyleyebilecek mi yoksa girdiği oyunu devam ettirmek zorunda mı kalacak?