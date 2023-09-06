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Ayrıca çoğu insanın yoksulluk sınırının altında olduğunu, yani yalnızca asgari düzeyde paraları olduğunu ve uzanırken yemek yiyebilecekleri bir kanepe veya masa gibi başka hiçbir şeyi karşılayamayacaklarını ve paraları olsa bile, bunu dikkate almamız gerekir.

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Buradaki fikir, çok zengin ve güçlü oldukları için farklı ve özel olmalarıydı. O zamanlar, zenginleri fakirlerden ayıracak özel tasarım kıyafetler ya da egzotik savaş arabaları yoktu; çoğu insan aynı kıyafetleri giyiyordu, ancak daha düşük bir sosyal sınıftan olanların tüm bu emekten dolayı biraz kirli görüneceğini hayal etmek zor değil.