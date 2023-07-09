Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
2023-2024 sezonuna yeni antrenörü ve kadrosuyla hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçlarına da başlıyor. 9 yıllık şampiyonluk hasretine bu sezon son verip taraftarlarını mutlu etmek isteyen sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçında Rusya'nın güçlü takımlarından Zenit ile karşı karşıya gelecek. İşte, Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...
Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı için beklenen gün geldi çattı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon üç kulvarda yarışacak sarı lacivertliler, 2023-2024 sezonu ilk hazırlık maçında Zenit ile kozlarını paylaşacak. İşte, Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...
ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da oynanacak.
ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zenit Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrcan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Crespo, İrfan Can, Ryan Kent, Serdar Dursun.
HAZIRLIK KARŞILAŞMALARI TAKVİMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe Rusya'nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak. Turnuvada Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile oynayacak. İşte, turnuvanın programı;
9 Temmuz
19.30 Zenit - Fenerbahçe
12 Temmuz
19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz
14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe