Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. 16 Ocak Çarşamba günü oynayacağı maç için otele giden Rus Zenit Kazan Erkek Voleybol takımının sporcularını taşıyan Muhammet Gökmen idaresindeki takım otobüsü, Hasan Özbay İmam Hatip Ortaokulu önünde Mert K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan otomobil, kaldırıma çarparak ters dönerken, takım otobüsünde ise hasar meydana geldi. O esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan polis otosu ve 2 otomobilin de kazaya karışması ile olay zincirleme trafik kazasına dönüştü.

DHA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Mert K. ile yolcusu Nur Bala Göksu O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

VOLEYBOLCULAR KAZA YERİNDEN OTELE YÜRÜDÜ

Kaza yerinde mahsur kalan voleybolcular otele yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mert K.'nin hastaneden firar ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarın iki şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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