Zenit St. Petersburg II - Avangard Kursk maçı istatistikleri

Zenit St. Petersburg II ve Avangard Kursk, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Ev sahibi Zenit St. Petersburg II, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Avangard Kursk son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 639 kodlu maçı oynayanlar; Zenit St. Petersburg II galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Avangard Kursk galibiyet oranı 2.10.

Zenit St. Petersburg II önceki hafta Shinnik mücadelesinde 1-0 kazandı.

Avangard Kursk ise Shakhter-Volga-Olimpiets maçında 2-3 yenildi.

Zenit St. Petersburg II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Zenit St. Petersburg II, kendi sahasında 3 gol attı, 8 gol yedi.

Avangard Kursk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Avangard Kursk, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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