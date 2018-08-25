Zenit St. Petersburg II - Spartak Moscow II maçı heyecanı

Rusya FNL maçında Zenit St. Petersburg II ile Spartak Moscow II, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:30. Zenit St. Petersburg II, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Spartak Moscow II, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 520 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zenit St. Petersburg II kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Spartak Moscow II sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler.

Zenit St. Petersburg II son hafta oynanan Shinnik maçında 1-0 kazandı.

Spartak Moscow II ise Sibir Novosibirsk maçında 2-1 kazandı.

Zenit St. Petersburg II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Zenit St. Petersburg II, kendi sahasında 4 gol attı, 10 gol yedi.

Spartak Moscow II ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Spartak Moscow II, 5 gol atarken 3 gol yedi.

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