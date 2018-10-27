Zenit St. Petersburg II - Tyumen rakamlar

Zenit St. Petersburg II ve Tyumen, 28 Ekim 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Zenit St. Petersburg II 7 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Tyumen 18 puanda ve 16. sırada. Zenit St. Petersburg II, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Tyumen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zenit St. Petersburg II kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Tyumen sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler.

Zenit St. Petersburg II son haftadaki FK Tambov müsabasında 3-1 yenildi.

Tyumen ise Luch Vladivostok karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Zenit St. Petersburg II, 7 gol attı ve 18 gol yedi.

Tyumen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Tyumen, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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