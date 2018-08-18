Zenit St. Petersburg - Ural karşılaşma önü

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Zenit St. Petersburg, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Ural takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Zenit St. Petersburg 9 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Ural 1 puanda ve 15. sırada. Zenit St. Petersburg son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ural son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 596 kodlu maçı oynayanlar; Zenit St. Petersburg galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 3.75, Ural galibiyet oranı 7.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Zenit St. Petersburg son haftadaki SKA Energiya müsabasında 6-0 kazandı.

Ural ise Rostov maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Zenit St. Petersburg, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ