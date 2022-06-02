Zeray yeni projesi Zeray Dora Hill’in Basın lansmanını gerçekleştirdi.

Zeray “Yaşamak ne güzel” dedirtecek yepyeni projesi Zeray Dora Hill’i 1 Haziran’da, projesinin satış ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Basın mensupları satış ofisinde Zeray Dora Hill projesinin teknik özelliklerini kapsayan 2+1 örnek dairesini gezdiler. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, en önemli bölgelerden biri haline gelen Çayırköy'ün sırtlarında yer alan Zeray Dora Hill, 720 bin metrekare, orman ile çevrili, benzersiz manzarası ve neoklasik mimarisiyle yaşamın tüm güzelliklerini tek bir yerde toplayan çok özel bir proje.

İçerisinde özel blokların da yer aldığı, 50 adet 1+1, 70 adet 2+1, 230 adet 3+1, 80 adet 4+1 olmak üzere toplam 430 adet bağımsız bölümden oluşan Zeray Dora Hill’de her blok, altı normal kat ile bahçe ve teras dubleks katlarından oluşuyor. İlave olarak her bloğun altında kapalı otopark katı yer alıyor. Toplam inşaat süresi 731 gün olarak planlanan projenin 30 Mayıs 2024’te teslim edilmesi hedefleniyor.

“Her türlü ihtiyacın düşünüldüğü bir konsept geliştirdik”

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, projenin yeni bir keşif boyutunda olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün lansmanını yaptığımız proje; bölge olarak, İzmit’te yeni yerleşim alanı ve emsali oldukça düşük olan bir bölgededir. Bu aks geçmiş dönemde hak ettiği değeri görmemiş olsa da Dora Hill projemizle, hak ettiği değeri yakalayacaktır. Adeta Zeray markasıyla, proje geliştirdiğimiz arazileri ve bölgesini hak ettiği değere taşımayı misyon edindik. Projeye ayak bastığım ilk andan beri, bir yanı deniz, bir yanı göl, alabildiğince orman manzarasıyla, projenin tamamlandığındaki atmosferini yaşayabildim. Bu daha önce yaptığımız projelere kıyasla yeni bir keşif boyutunda. Bizler de böyle özel bir arazide, yaşanabilir her türlü ihtiyacın düşünüldüğü bir konsept geliştirdik. İnşallah bu projemiz; 5 binin üzerindeki her bir kalemde yer alan tüm paydaşlarımıza, kentimize ve ilçemize ‘iyi ki’ dedirtecek bir katkıyla, imza bir proje olacaktır.”

Daireler ferah ve güneş alacak şekilde tasarlandı

Daireleri ferah ve güneş alacak şekilde tasarladığını belirten projenin mimarı Figen Erturan, şöyle konuştu:

“Proje alanımız rakım olarak bölgenin en yüksek noktasında, adeta tüm körfezi kucaklayan konumda. Arazinin topoğrafik yapısı ve konumu, mimari konseptin de ilham kaynağı oldu. Blok formu ve yerleşimleri tüm körfeze hâkim, arazi eğimine uygun farklı kotlarda konumlanırken sosyal aktivite alanlarımız, projenin ana aksı üzerinde blokların merkezinde projelendirildi. Projelerimiz de çok fazla tercih edilen geniş terasları olan, yeşil alanlara bakan bahçe dubleksleri, deniz ve göl manzaralı çatı dubleksleri ile farklı daire seçenekleri oluşturduk. Tüm daireler yüksek tavanlı olup, pencereleri geniş ve yere kadar düşünülerek, dairelerin ferah olmaları, güneş almaları ve manzarayı görmeleri sağlandı.”

“Zeray ailesi olarak sorumluluk almaya devam edeceğiz”

Dora Hill’in Zeray’ın ulusal projeler üretme gayesini pekiştiren önemli bir proje olduğunu belirten Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç, ise şöyle konuştu:

“Projemiz 2021-2025 dönemi beş yıllık stratejik planlamamız kapsamında başlatılan ve ulusal projeler üretme gayemizi pekiştiren önemli bir proje. Ülkemizde son dönemlerde yaşanan fiyat artışlarına paralel olarak artan maliyetlerimize rağmen, Zeray olarak sorumluluk almaya devam edeceğiz. Mücbir sebepler hariç başarılı süreç yönetimimiz ile stratejik planlamamızda belirtilen projelerimizle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Kişiye özel esnek ödeme planları sunuluyor

20 Nisan’da ön talep dönemiyle projenin satışlarına başlandığını belirten Satış Genel Müdür Yardımcısı Şüheda Turoğlu, “Metrekare birim fiyatımız ortalama 16 bin 750 TL olmakla beraber, kişiye özel sunmuş olduğumuz esnek ödeme planları gerek yatırım yapmayı gerekse ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Lansman dönemine özel yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat ve vade farksız esnek ödeme imkanlarını kendi bünyemizde sunabiliyoruz” dedi.

Gelenekselle modern bir arada

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sevinç Soydan ise, gelenekselle moderni bir araya getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Zeray Dora Hill, doğadan ilham alan mimarisiyle ferah yaşam alanları sunarken, panoramik pencereleri sayesinde ufuk çizgisiyle bütünleşen harika bir manzarayı da sakinlerinin evlerine misafir edecek. Standartların çok üzerindeki beyaz eşyaları, malzeme ve işçilik kalitesiyle konforu da zirveye taşıyan Zeray Dora Hill, aynı zamanda geleneksellikle modern kültürü de bir araya getiriyor. Sakinlerimiz dairelerde yer alan hamam ve sauna ile her anlarında kendilerini özel hissedecek, suyun huzur ve keyif veren dinginliğini yaşayacaklar.”

İstanbul’a 45 dakika uzaklıkta

İstanbul’a 45 dakika, Kocaeli’nin en seçkin alışveriş ve sağlık merkezlerine yalnızca birkaç dakika mesafede olan Zeray Dora Hill, su ve doğa sporlarına ya da aktivitelerine dört mevsim ulaşma imkânı sunuyor. Yürüyüş yolundan bisiklet yoluna, çocuk oyun alanından spor yerlerine, dinlenme alanlarından seyir amfilerine, balık tutma platformlarından yeşil alanlara, sosyal tesis binasından iskeleye kadar her türlü sosyal aktiviteye kolayca ulaşılabilecek Bıçkıdere Göleti’ndeki Gölkay Park ise Zeray Dora Hill’in hemen yanı başında yer alıyor.

Binalar taşıyıcı sistem omurgasına sahip olacak

Zeray Dora Hill’de betonarme yapılar, son deprem yönetmeliğine ve TSE standartlarına uygun olarak inşa edilecek. Projede, yapı malzemesi olarak yüksek mukavemetli, uzun tasarım ömürlü, nitelikli beton malzeme ve ilgili standartlara tam uyumlu betonarme demiri gerektiği biçimde ve statik projesine uygun olarak kullanılacak. Binalar, yüksek enerji sönüm kapasitesine sahip betonarme çekirdek perdeler ve çerçevelerin birlikte kullanıldığı taşıyıcı sistem omurgasına sahip olacak.

Zeray Hakkında:

2008 yılında kurulan Zeray, deneyimi ve standartları değiştiren proje anlayışıyla, pek çok farklı alanda yenilikçi bakış açısıyla yaşam projeleri gerçekleştiriyor. 10 yılı aşan yolculuğunda Zeray, başta Kocaeli’nin, sonrasında ise Türkiye’nin en büyük ve başarılı şirketlerinden biri haline geldi. Bugüne kadar 30’u aşkın projeye imza atan Zeray’ın, yenilikçi bir bakış açısı, çevre ve insan yaşamına duyduğu sorumluluk bilinciyle modern yaşam alanları inşa etmek temel ilkelerinden. Zeray, ulusal boyutta yakaladığı başarıyı, sektöründe; güvenilir, dinamik ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle paralel olarak uluslararası boyuta taşımaya devam ediyor. Doğal dengeyi koruyan, standartları yükseltmeyi amaçlayan, yenilikçi, rekabetçi ve güven inşa eden bir vizyona sahip olan Zeray, yönetim anlayışı, uzman kadrosuyla güvenli ve yüksek kaliteli projeler üreterek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

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