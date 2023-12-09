Zeren Spor, ilk yarıyı lider tamamladı
Zeren Spor, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu 11. hafta maçında sahasında Ereğli Belediye'yi 25-17, 25-11 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Ligde oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet alan ve 30 puan toplayan Zeren Spor, ilk yarıyı da zirvede tamamladı.
Ereğli Belediye karşısında Zeren Spor'da Ana Cleger 13, Şeyma Nur Taş 10, Damla Nur Dündar ve Duygu Üçdağ 8, Ece Erol 6, Güldeniz Önal 4, Yanhan Liu 2, Gizem Nur Saka ve Berna Demirci 1 sayıyla galibiyete katkı sağlayan isimler oldular.
Zeren Spor, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında 17 Aralık Pazar günü sahasında Peyman'ı konuk edecek.