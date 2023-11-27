Zerrin Özer'in hastalığı borderline kişilik bozukluğu (BPD) nedir, belirtileri neler? BDP tedavisi var mı?

İlaç tedavisi: BPD tedavisinde kullanılan ilaçlar, genellikle dürtüsel davranışları ve duygusal dengesizlikleri kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılır. BPD tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında antidepresanlar, antipsikotikler ve duygudurum düzenleyiciler yer alır.

Psikoterapi: Psikoterapi, BPD tedavisinde en önemli yöntemdir. Psikoterapi, BPD'li kişilerin duygularını yönetmeyi, benlik saygılarını geliştirmeyi ve ilişkilerini iyileştirmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. BPD tedavisinde kullanılan psikoterapi türleri arasında bilişsel-davranışçı terapi, kişilerarası ilişkiler terapisi ve dinamik psikoterapi yer alır.

BPD'nin kesin tedavisi yoktur, ancak tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi iyileştirilebilir. BPD tedavisinde genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisi birlikte kullanılır.

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BPD'Lİ BİRİYLE NASIL İLETİŞİM KURULMALI?

BPD'li biriyle ilişki kurmak zor olabilir. Ancak, aşağıdaki ipuçları yardımcı olabilir:

Duygularınızı ifade etmekten korkmayın. BPD'li kişiler, genellikle terk edilme korkusu yaşarlar. Bu nedenle, onlara karşı açık ve dürüst olmak önemlidir.

Sınırlarınızı belirleyin. BPD'li kişiler, aşırı yakınlık veya uzaklık gibi aşırı uçlarda hareket edebilirler. Bu nedenle, kendi ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize odaklanmak önemlidir.

Onlara destek olun. BPD'li kişiler, genellikle kendilerini yalnız ve anlaşılmaz hissederler. Bu nedenle, onlara destek olmak ve onları yargılamamak önemlidir.