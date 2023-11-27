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        Haberler Sağlık Zerrin Özer'in hastalığı borderline kişilik bozukluğu (BPD) nedir, belirtileri neler? BDP tedavisi var mı?

        Zerrin Özer'in hastalığı borderline kişilik bozukluğu (BPD) nedir, belirtileri neler? BDP tedavisi var mı?

        Türk popunun güçlü sesi Zerrin Özer, kişilik bozukluğu hastalığı olduğunu açıklamıştı. Hayranlarını bir süre önce "müziği bıraktım" sözleriyle de üzen sanatçının, Darülacezede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Peki, borderline kişilik bozukluğu (BPD) nedir, belirtileri neler? BDP tedavisi var mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:59
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        Geçtiğimiz nisan ayında borderline kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Zerrin Özer, şimdilerde anksiyetesinin artması sebebiyle doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındı. Bu kapsamda merak edilen: "Borderline kişilik bozukluğu (BPD) nedir, belirtileri neler? BDP tedavisi var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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        BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU (BPD) NEDİR?

        Borderline kişilik bozukluğu (BPD), duygusal dengesizlik, benlik saygısı sorunları ve ilişkilerde zorluklar ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. BPD'li kişiler, sık sık aşırı duygusal tepkiler yaşarlar ve kendilerini kontrol etmekte zorlanabilirler. Ayrıca, kendileri ve başkaları hakkında tutarsız düşüncelere ve inançlara sahip olabilirler.

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        BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU (BPD) BELİRTİLERİ NELERDİR?

        BPD'nin başlıca belirtileri şunlardır:

        • Değişken duygular: BPD'li kişiler, genellikle aşırı ve hızlı değişen duygular yaşarlar. Bu duygular arasında öfke, üzüntü, kaygı ve sevinç yer alabilir.
        • Benlik saygısı sorunları: BPD'li kişiler, genellikle kendileri hakkında tutarsız düşüncelere ve inançlara sahiptirler. Bazen kendilerini çok değerli hissedebilirken, bazen de kendilerini değersiz ve sevilmez hissedebilirler.
        • İlişkilerde zorluklar: BPD'li kişiler, genellikle ilişkilerinde zorluklar yaşarlar. Aşırı yakınlık veya uzaklık gibi aşırı uçlarda hareket edebilirler. Ayrıca, terk edilme korkusu yaşayabilirler ve bu korkuları nedeniyle partnerlerine karşı kontrolcü veya kıskanç olabilirler.
        • Davranışsal sorunlar: BPD'li kişiler, genellikle dürtüsel davranışlarda bulunabilirler. Bu davranışlar arasında alkol veya madde kullanımı, kumar, intihar girişimleri veya tehlikeli cinsel davranışlar yer alabilir.
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        BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU (BPD) TEDAVİSİ VAR MI?

        BPD'nin kesin tedavisi yoktur, ancak tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi iyileştirilebilir. BPD tedavisinde genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisi birlikte kullanılır.

        Psikoterapi: Psikoterapi, BPD tedavisinde en önemli yöntemdir. Psikoterapi, BPD'li kişilerin duygularını yönetmeyi, benlik saygılarını geliştirmeyi ve ilişkilerini iyileştirmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. BPD tedavisinde kullanılan psikoterapi türleri arasında bilişsel-davranışçı terapi, kişilerarası ilişkiler terapisi ve dinamik psikoterapi yer alır.

        İlaç tedavisi: BPD tedavisinde kullanılan ilaçlar, genellikle dürtüsel davranışları ve duygusal dengesizlikleri kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılır. BPD tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında antidepresanlar, antipsikotikler ve duygudurum düzenleyiciler yer alır.

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        BPD'Lİ BİRİYLE NASIL İLETİŞİM KURULMALI?

        BPD'li biriyle ilişki kurmak zor olabilir. Ancak, aşağıdaki ipuçları yardımcı olabilir:

        Duygularınızı ifade etmekten korkmayın. BPD'li kişiler, genellikle terk edilme korkusu yaşarlar. Bu nedenle, onlara karşı açık ve dürüst olmak önemlidir.

        Sınırlarınızı belirleyin. BPD'li kişiler, aşırı yakınlık veya uzaklık gibi aşırı uçlarda hareket edebilirler. Bu nedenle, kendi ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize odaklanmak önemlidir.

        Onlara destek olun. BPD'li kişiler, genellikle kendilerini yalnız ve anlaşılmaz hissederler. Bu nedenle, onlara destek olmak ve onları yargılamamak önemlidir.

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        BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU (BPD) TEŞHİSİ NASIL KONUR?

        BPD tanısı koymak için, bir psikiyatrist veya psikolog, aşağıdakileri içeren bir değerlendirme yapabilir:

        • Klinik görüşme: Psikiyatrist veya psikolog, kişiyle belirtileri, geçmişi ve aile öyküsü hakkında konuşur.
        • Semptom değerlendirme ölçekleri: Psikiyatrist veya psikolog, kişinin belirtilerini değerlendirmek için standartlaştırılmış ölçekler kullanabilir.
        • Laboratuvar testleri: Psikiyatrist veya psikolog, kişinin BPD'ye neden olabilecek alkol veya madde kullanımı veya diğer tıbbi sorunları olup olmadığını belirlemek için laboratuvar testleri isteyebilir.

        BPD tanısı konulduktan sonra, kişi uygun tedaviyi almak için bir ruh sağlığı uzmanına başvurmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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