Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 64 yaşındaki Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Peki Zerrin Özer sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

'İNTİHAR GİRİŞİMİ' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özer'in ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu konuşuluyor. Ünlü sanatçının midesinin yıkandığı belirtildi.

'İLAÇ ZEHİRLENMESİ'

Özer'in yakın çevresinden yapılan başka bir açıklamaya göre ise; Köpeğinin ölümü sonrası psikolojik atak geçirdiği ifade edildi. Özer'e köpeği ölünce sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.

Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü sanatçının, 10-15 tane ilaç içip, intihar ettiği bu nedenle hastanelik olduğu iddialarına menajeri Haluk Şentürk’ten yalanlama geldi.

Şentürk,“15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeği Hurma’nın ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar söz konusu değil. Sağlık durumu iyi” diye açıklama yaptı.