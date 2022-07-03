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ZES şarj ağı işletmeci lisansını aldı

Zorlu Enerji, şarj istasyonu ağı ZES'e (Zorlu Energy Solutions), EPDK tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verildiğini duyurdu

ZES şarj ağı işletmeci lisansını aldı

Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES'in şarj ağı işletmeci lisansını almak üzere yaptığı başvuru, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre ZES Dijital Ticaret A.Ş. kendi elektrikli araç şarj istasyonlarını kurmanın yanında 49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciliğinde faaliyet gösterebilecek. ZES, 1.100'ü aşkın lokasyonda 1.900'e yakın istasyonda hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman konu ile ilgili değerlendirmede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Atılan bu adımı her şeyden önce pazarın sağlıklı bir şekilde büyümesi için önemli buluyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz yıl özel sektör tarafından yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye'de toplam şarj ünitesi sayısının 3 bini bulduğunu görüyoruz. Bu lisanslama ile önümüzdeki süreçte elektrikli araç pazarında ciddi bir ivmelenme başlayacağı öngörülüyor. Biz de EPDK'dan aldığımız şarj ağı işletmeciliği lisansımız ile kendi şarj istasyonlarımızı kurmanın yanında sertifika vererek alt operatörlük sürecini de devreye alabilecek imkana sahip oluyoruz. EPDK'dan lisans almak isteyen firmalara tüm koşulları sağlayan KVKK uyumlu kendi platformumuzun kullanım lisansını vererek müşterilerine hizmet vermelerini sağlamayı planlıyoruz.''

'YURTDIŞINDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ'

ZES ile geleceğin yaşam tarzında başrole oturacak akıllı şehirler ve araçlar alanında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Salman, 'enerjiyi dijitalleştirerek yöneten' bir marka olma hedefiyle yazılım alanında da büyüyeceklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye'de yürüttüğümüz elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetlerimizi ve bu konudaki projelerimizi Avrupa Birliği ve çevre ülkelere de taşıdık. Bugüne kadar Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsrail, İtalya, Karadağ, Polonya ve Yunanistan'da şirketlerimizin kurulumunu tamamladık. Orta ve uzun vadeli projeksiyonumuzda, Avrupa'nın tamamına yayılmış ve belli bir pazar büyüklüğüne sahip elektrikli araç şarj istasyonu operatörü olmak var."

Daha önce de Armatec Enerji ve İnşaat Limited Şirketi, En Yakıt AŞ, FCTR Elektrikli Araçlar Enerji Teknolojileri ve Hizmetleri AŞ, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, Kalyon Electrical Vehicle ve Togg'a şarj istasyonu lisansı verildiği duyurulmuştu.

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