Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Belediye Başkan adaylarını açıklamasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimiz çok kuvvetli. Hep birlikte azimle çalışarak İzmir'i şahlandıracağız, hizmet bayrağını zirveye dikerek gönülleri kazanacağız" dedi.

5'i MHP'den 30 ilçe belediye başkan adayı için "gönüller yapma yolculuğundaki yoldaşlarım" diyen Zeybekci, "Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak MHP'li kardeşlerimizle birlikte, önce gönülleri ihya, sonra İzmir'imizi imar edeceğiz" diye konuştu.

Zeybekci, İzmir'de hem AK Parti hem de MHP olarak kadın adayları öne çıkarmalarını da değerlendirilerek "Önceliğimiz her zaman kadınlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini emanet ettiği bu güzel şehirde biz de kadınlarla birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Zeybekci, medeniyetlerin başlangıcına kaynaklık etmiş olan İzmir'in son yıllarda bahaneler ve mazeretler nedeniyle geri kaldığını da söyledi. Bahane ve mazeretlerin üstünün ideolojik kılıflarla örtülmeye çalışıldığını belirten Zeybekci, hedeflerinin 31 Mart akşamına kadar gönülleri fethederek bütün bunlara son vermek ve İzmir'i zirveye taşımak olduğunu belirtti.

"ÖNCE GÖNÜLLER YAPACAĞIZ"

İzmir'de gönül seferberliğini başlatacaklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci şöyle konuştu:

"Yani biz, yollar, köprüler, tüneller, metrolar, tramvaylar, körfez geçişi, parklar, bahçeler, spor salonları, stadyumlar, yeni kentler, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları, katı atık ayrıştırma ve depolama tesisleri yapmadan önce, gönüller yapacağız. Aşkımızı, sevdamızı anlatırken, aynı zamanda dinleyen; ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Çünkü biliyorum ki insanımızın rızasının alınmadığı, gönlünün yapılmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız."

Zeybekci, AK Parti Hükümeti ve belediye başkanlığı ile bakanlığı döneminde kendisinin, bugüne kadar vadedip de yerine getirilmemiş hiçbir sözün olmadığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Belediye Başkanlığı dönemimde Denizli’ye verdiğim hizmetler ortadadır. Gerek milletvekilliğim, gerekse Ekonomi Bakanlığım süresince bu aziz milletimize hizmetkar olmak temel yaklaşımım olmuştur."

Zeybekci AK Parti'nin İzmir için hazırladığı ve yapımı devam eden projeleri de hatırlattı. Çanakkale Köprüsü'nün Çandarlı-Aliağa üzerinden İzmir’e ulaşması, İzmir-İstanbul Otoyolu, Ankara-İzmir hızlı treni ve İzmir-Antalya Otoyolu ile aynı güzergahın hızlı treni projeleri için "yüzyılın projeleri" diyen Nihat Zeybekci, 31 Mart’la birlikte İzmir’i dünya şehri yapma seferberliği başlatacaklarının altını çizdi.

31 MART'TA KORDON'DA ZEYBEK OYNAYACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmirlilere 3 söz de verdi. Nihat Zeybekci, "Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdiğimizde canımız pahasına tutacağız. Emanete ihanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" dedi.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada önemle altını çizdiği "yaşam tarzına müdahale" konusunu da değerlendirdi. AK Parti olarak, kimsenin giyim-kuşamına ya da fikirlerine müdahale etmediklerini ve bundan sonra da etmeyeceklerini vurgulayan Zeybekci, "Biz İzmir'e İzmirlilerin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek için geliyoruz. Tek amacımız bugüne kadar hak ettiği yere ulaşamayan güzel İzmir'imizi geliştirmek ve kalkındırmak" ifadelerini kullandı.

"31 Mart'ta bütün İzmirlilerle birlikte yeni dönemi kutlayacağız. Hep birlikte Kordon'da zeybek oynayacağız" diyen Zeybekci, Yunus Emre'nin "Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Dost evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" dizeleriyle hedeflerinin, hiçbir ayrım gözetmeden İzmirlilerin gönüllerini kazanmak olduğunu vurguladı.

"İZMİR'İ KURTARMAK, VATANI KURTARMANIN BAYRAĞIDIR"

Zeybekci, İzmir'in tarih boyunca bir çok ilkin şehri olduğunu belirterek, "İzmir, milletimiz için hem kurtuluşun hem de kuruluşun simgelerindendir. 9 Eylül tarihinin belleklerimizdeki yeri, en az 29 Ekim tarihi kadar kuvvetlidir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’dan yaktıkları ateş, Ege’de harlanmış; vatan savunmasının sembolü olmuştur. İzmir’i kurtarmak, vatanı kurtarmanın bayrağı ve namusu olmuş; bu uğurda vatanın tüm evlatlarıyla beraber Ege’nin efeleri, zeybekleri, kızanları hep birlikte şehadete yürümüşlerdir" dedi.

İzmir’in, doğuştan dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak yaratılmış olmasına rağmen bugün belediye hizmetlerinde geri kaldığına işaret eden Nihat Zeybekci, "İzmir’imiz, bu yarışta hak ettiği yere ulaşmak için tarihi bir fırsatı 31 Mart’ta yakalayacaktır. Bölgemiz ve dünya, günümüzde baş döndürücü bir şekilde değişip gelişirken bahaneler ve mazeretler nedeniyle İzmir’imiz maalesef bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmir’imize zaman kaybettirmiştir. Bugün itibarıyla İzmir’imizde mazeret yok, yola devam diyoruz.

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