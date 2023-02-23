Kahramanmaraş'da meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Sivas, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye'yi etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkileri halen devam ediyor. Bazı illerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bazılarında enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.