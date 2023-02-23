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Zeynep Bastık acı haberi duyurdu! “Kalbim paramparça!”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde etkisinin hissedildiği 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle 40 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün ise Hatay’da yeniden meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları gerçekleşti. Zeynep Bastık acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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  • Zeynep Bastık acı haberi duyurdu! “Kalbim paramparça!”

    Kahramanmaraş'da meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Sivas, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye'yi etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkileri halen devam ediyor. Bazı illerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bazılarında enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
  • Zeynep Bastık acı haberi duyurdu! “Kalbim paramparça!”

    Bu olayların ardından geçtiğimiz gün Hatay'da yeniden 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı ve bazı vatandaşların enkaz altında kaldığı haberi gelmişti.
  • Zeynep Bastık acı haberi duyurdu! “Kalbim paramparça!”

    Afet bölgesine yardım için giden Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel'in ölüm haberi, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ı kahretti.
  • Zeynep Bastık acı haberi duyurdu! “Kalbim paramparça!”

    Teşvikiye Deprem Koordinasyonu gönüllüleri Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel, 6 Şubat sabahı 10 ili sallayan deprem sonrası enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için afet bölgesine gitmişlerdi. Pazartesi günü yaşanan 6.4'lük depremde enkaz altında kalarak hayata gözlerini yuman genç gönüllülerin cenazeleri memleketlerine gömülmek üzere yola çıktı.
  • Zeynep Bastık acı haberi duyurdu! “Kalbim paramparça!”

    Acı haberi Instagram hesabında paylaşan Zeynep Bastık, ''Kalbim paramparça ve çok kırık'' yorumunu yaptı.
  • Zeynep Bastık acı haberi duyurdu! “Kalbim paramparça!”

    İşte Zeynep Bastık'ın paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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