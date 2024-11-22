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        Haberler Magazin Zeynep Bastık, Charlotte Cardin'in sahnesine konuk oldu - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık, Charlotte Cardin'in sahnesine konuk oldu

        Zeynep Bastık, Kanadalı şarkıcı Charlotte Cardin'in İstanbul'da verdiği konserde sahneye çıktı. İkili, birlikte Bastık'ın 'Ara' adlı şarkısını seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:54
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        'Meaningless', 'Like It Doesn't Hurt' ve 'Passive Aggressive' gibi şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı, İstanbul'a geldi.

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        Charlotte Cardin, '99 Nights Tour' kapsamında İstanbul'da Volkswagen Arena'da verdiği konserde şarkıcı Zeynep Bastık'ı konuk etti.

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        Cardin, sahneye Bastık'ı davet etmeden önce ünlü şarkıcının 'Ara' şarkısını piyanoda çaldı. Bastık'ı anons eden Cardin, ikilinin şarkısında Türkçe ve Fransızca olarak söyledi.

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        Konserde izleyicilere hitap eden Cardin,"İstanbul'daki konserim öncesinde hayranlarıma en sevdikleri Türk sanatçının kim olduğunu sordum ve herkes Zeynep’in adını söyledi. Sonra biz mesajlaştık. Müziği ve kendisi gerçekten harika birisi. Onunla buluştuğum için çok mutluyum" dedi.

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        Konserin ardından Zeynep Bastık, Instagram hesabından hazırlık süreci ve konsere dair paylaşımlar yaparak, "Bazı inanılmaz şeyler oldu" notunu düştü.

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        Cardin ise Bastık’ın paylaşımına “Teşekkür ederim meleğim, seni seviyorum” yanıtını verdi.

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        Kanadalı şarkıcı, bu akşam Ankara'da sevenleriyle buluşacak.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Zeynep Bastık
        #Charlotte Cardin
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