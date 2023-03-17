Şarkıcı, aşk soruları ve evlilik soruları ile alakalı "Gerçekten şu an evliliğe kapıları kapattığımı mı konuşmalıyız? Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde. İnsan her şeyi açık etmek ve açıklamak zorunda değil. Tolga ile de çok güzel bir kariyer yönetiyoruz" diyerek evinin yolunu tuttu.