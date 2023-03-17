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Zeynep Bastık: Çok zor bir zamandan geçiyoruz

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi

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  • Zeynep Bastık: Çok zor bir zamandan geçiyoruz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gün Etiler'deydi. Bastık, Emircan İğrek ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Bastık, "Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Üzgünüz, mutsuzuz. Hepimizin bir işi var, hepimizin devam etmek zorunda olduğu bir hayatı var. Herkesle aynı duyguyu paylaşmaya çalıştık ve devam ediyoruz" dedi.
  • Zeynep Bastık: Çok zor bir zamandan geçiyoruz - Magazin haberleri

    Şarkıcı, aşk soruları ve evlilik soruları ile alakalı "Gerçekten şu an evliliğe kapıları kapattığımı mı konuşmalıyız? Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde. İnsan her şeyi açık etmek ve açıklamak zorunda değil. Tolga ile de çok güzel bir kariyer yönetiyoruz" diyerek evinin yolunu tuttu.
  • Zeynep Bastık: Çok zor bir zamandan geçiyoruz - Magazin haberleri

    "EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK"

    Bastık, hala menajerliğini sürdüren eski eşi Tolga Akış'tan boşanmasıyla ilgili şunları söylemişti:

    Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti.
  • Zeynep Bastık: Çok zor bir zamandan geçiyoruz - Magazin haberleri

    Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık. Çağımızda evlilik değerlerini koruyarak kurumu devam ettirmek zor.

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