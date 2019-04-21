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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gece Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkan şarkıcı, sempatik tavırları ile dikkat çekti. Yeni single'ıyla yaza damga vuracağını söyleyen Zeynep Bastık, şarkının klibini de müzik kanalları yerine YouTube kanalında yayınlacağını söyledi.