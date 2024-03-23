Zeynep Bastık: İstanbul'dan taşınmadım
Şarkıcı Zeynep Bastık, deprem korkusu nedeniyle İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine yerleştiği haberleriyle ilgili açıklama yaptı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, önceki gece Karaköy'deydi. Mekândan çıkmadan önce gazetecilere yakalanmamak için otomobilini otoparka çağırıp daha sonra mekânın ön kapısından çıkan Bastık, karar değiştirip otoparka yöneldi.
Ardından otoparktan çıkıp soruları yanıtlamadan yoluna devam eden şarkıcı, ileride gazeteciler peşine takılınca şoförü kırmızı ışıkta geçti. Trafik polislerini görünce kenara çeken Bastık'ın şoförü, daha sonra Zeynep Bastık'ın camı açmasıyla durdu.
"MUTLULUKTAN DELİRMEK ÜZEREYİM!"
Bu yaşananların ardından yolun kenarında gazeteciler ile sohbet eden Zeynep Bastık, 'Lan' şarkısı hakkında konuştu. Şarkıcı, "Ben şu an mutluluktan delirmek üzereyim. Şarkımız global listede 21.'inci sırada ve tek Türkçe şarkı. Her gün bir başarıya imza atıyoruz ve biz neyi kutlayacağımızı şaşırdık. Üst üste gelen rekoru sindiremedik hâlâ. Acayip şeyler yaşanıyor şu an. Şarkının adı 'Lan' ve ben bu kelimeyi kaba bulmuyorum. Gerçek hayatımda da kullanıyorum bu kelimeyi. Kim kullanmıyor ki?" diyerek gülümsedi.
"İSTANBUL'DAN TAŞINMADIM"
İstanbul ve İzmir arasında sürekli mekik dokuyan Zeynep Bastık, "Arkadaşlar ben İzmir'e taşınmadım. Bunu bilmenizi isterim. Sık sık gidip geliyorum sadece. Israrla 'Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti' haberleri yapılıyor ama burdayım ben. Pastorel bir yaşam sürüyorum orada da. Hayatımı da yalnız yaşıyorum. Erkek arkadaşım var ama evlerimde tek başımayım" dedi.