Zeynep Bastık: İstanbul'dan taşınmadım

"MUTLULUKTAN DELİRMEK ÜZEREYİM!"



Bu yaşananların ardından yolun kenarında gazeteciler ile sohbet eden Zeynep Bastık, 'Lan' şarkısı hakkında konuştu. Şarkıcı, "Ben şu an mutluluktan delirmek üzereyim. Şarkımız global listede 21.'inci sırada ve tek Türkçe şarkı. Her gün bir başarıya imza atıyoruz ve biz neyi kutlayacağımızı şaşırdık. Üst üste gelen rekoru sindiremedik hâlâ. Acayip şeyler yaşanıyor şu an. Şarkının adı 'Lan' ve ben bu kelimeyi kaba bulmuyorum. Gerçek hayatımda da kullanıyorum bu kelimeyi. Kim kullanmıyor ki?" diyerek gülümsedi.