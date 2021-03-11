Aslen İzmirli olan şarkıcı, İstanbul'a geliş süreciyle ilgili olarak, "Bu söyleyeceğimi pek çok arkadaşımın da destekleyeceğini düşünüyorum. İzmir'deyken İstanbul için çok ürkütücü bir imaj yaratılıyordu. 'Orası kurtlar sofrası' denilerek sürekli bir negatif algı yaratılıyordu. Ancak ben geldikten sonra çok travmatik şeyler yaşadığımı söyleyemem. Bunda elbette Murat Dalkılıç ve ekibinin de payı büyüktür benim açımdan." dedi. Bu sözleriyle Bastık, Murat Dalkılıç'a vefasını bir kere daha dile getirdi.