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        Haberler Müzik Zeynep Bastık, Münih'te konser verdi

        Zeynep Bastık, Münih'te konser verdi

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık önceki gün Almanya'nın Münih kentinde sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:55
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        Zeynep Bastık önceki gün Almanya'nın Münih kentinde sahne aldı. Bastık'ı dinleyen 5 bin kişi yağmura aldırış etmeden dakikalarca Zeynep Bastık'ın sevilen şarkılarıyla eğlendi.

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        Zeynep Bastık, 'Yaz Rengi Türk Açık Hava Festivali' kapsamında Münih'te konser verdi. Ünlü sanatçıyı, yaz festivali olmasına rağmen yağışlı bir havaya denk gelen konserde, dinleyicileri yağmura rağmen yalnız bırakmadı. 5 bin kişinin katıldığı konserde Zeynep Bastık sahne performansı, hit şarkıları ve danslarıyla eğlenceyi zirveye çıkardı. Seyirciler, şemsiye ve yağmurluklarla konseri tamamladı.

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        Zeynep Bastık Münih'te verdiği konserin ardından bu kez konser vermeye değil dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay'i dinlemeye gitti. Zeynep Bastık'a Yunanistan'da gerçekleşen bu konserde ekibi de eşlik etti.

        #Zeynep Bastık
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