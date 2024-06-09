Zeynep Bastık, Münih'te konser verdi

Zeynep Bastık, 'Yaz Rengi Türk Açık Hava Festivali' kapsamında Münih'te konser verdi. Ünlü sanatçıyı, yaz festivali olmasına rağmen yağışlı bir havaya denk gelen konserde, dinleyicileri yağmura rağmen yalnız bırakmadı. 5 bin kişinin katıldığı konserde Zeynep Bastık sahne performansı, hit şarkıları ve danslarıyla eğlenceyi zirveye çıkardı. Seyirciler, şemsiye ve yağmurluklarla konseri tamamladı.