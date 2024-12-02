Zeynep Bastık: Seksi olmakta iddialı değilim

Geçtiğimiz günlerde; sosyal medyada kimin, ne amaçla yaptığı belli olmayan bir anket düzenlendi. Sözüm ona ankette Zeynep Bastık, Türkiye'nin en seksi kadını seçildi.

Anket, öylesine gayriciddiydi ki Zeynep Bastık bile umursamadı.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Zeynep Bastık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser öncesinde gazetecilerin sorusu üzerine bu konuda bir kez daha yorum yaptı. Daha önce; "En'ler çok zor benim için" diyen Bastık, bu kez; “Kimse beni seçmesin. Bu konularda konuşmak istemiyorum. Ben hiç bir şeyde birinci değilim, iddialı değilim. Ben işimi yapıyorum” sözleriyle konunun uzatılmaması gerektiğini belirtti.