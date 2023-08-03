Zeynep Bastık, sevgilisinin beğenisine sundu
Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile önceki gün Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi. Plaj keyfine alışveriş molası veren ünlü şarkıcı, satın aldıklarını giyerek sevgilisinin beğenisine sundu
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum tatilini sürdürüyor.
Çift, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Sevgilisine güneş kremi süren Bastık, denize girmek yerine onunla birlikte şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.
Bastık, ilerleyen saatlerde plaj içerisinde bulunan bir butikten alışveriş yaptı. Beyaz pantolon, siyah gömlek ve çanta alan şarkıcı, mağazadan aldığı beyaz pantolonuyla ayrıldı.