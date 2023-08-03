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        Haberler Magazin Zeynep Bastık, sevgilisinin beğenisine sundu - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık, sevgilisinin beğenisine sundu

        Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile önceki gün Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi. Plaj keyfine alışveriş molası veren ünlü şarkıcı, satın aldıklarını giyerek sevgilisinin beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 10:55
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum tatilini sürdürüyor.

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        Çift, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Sevgilisine güneş kremi süren Bastık, denize girmek yerine onunla birlikte şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.

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        Bastık, ilerleyen saatlerde plaj içerisinde bulunan bir butikten alışveriş yaptı. Beyaz pantolon, siyah gömlek ve çanta alan şarkıcı, mağazadan aldığı beyaz pantolonuyla ayrıldı.

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        Zeynep Bastık, plajda hem yeni pantolonu hem de siyah gömleğiyle sevgilisine mini bir defile yaptı.

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        Kredi kartını yanına almayı unuttuğunu fark edince mağaza görevlisine plajdaki yerini gösteren Zeynep Bastık, ödemeyi şezlongunda gerçekleştirdi.

        #Ali Can Ayyıldız
        #Zeynep Bastık
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