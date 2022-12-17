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Haberler Magazin Zeynep Bastık talihsiz bir kaza geçirdi - Magazin haberleri
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Zeynep Bastık talihsiz bir kaza geçirdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, merdivenlerden kayıp düşmesi sonucu omurga kemiklerinden iki tanesinin kırıldığını duyurdu. Bastık, "Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde, kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım." dedi

Zeynep Bastık talihsiz bir kaza geçirdi - Magazin haberleri
Talihsiz kaza
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Zeynep Bastık, geçirdiği kazayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şarkıcı, "Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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