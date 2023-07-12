Zeynep Bastık transparan tulumuyla görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya iltifat yağdı!
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de bulunan evinde yakın arkadaşlarıyla birlikte roman konseptli doğum günü partisini kutlayan Zeynep Bastık, gecede tercih ettiği transparan tulumuyla göz kamaştırdı. Bastık'a sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Zeynep Bastık'ın son pozları...
30. yaş gününü en yakın arkadaşlarıyla İzmir'deki evinde kutlayan Zeynep Bastık, konsept olarak roman havasını seçmiş ve sürpriz olarak geceye Kobra Murat damga vurmuştu.
Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Emir Can İğrek, Kobra Murat gibi isimlerin yer aldığı geceye Zeynep Bastık'ın tercih ettiği transparan tulumu damga vurdu.
İstanbul'dan taşınıp Urla'ya yerleşen Zeynep Bastık gecede iki kıyafet tercih etti. Ünlü ismin tercih ettiği transparan tulumuyla çekildiği fotoğraflar, sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Zeynep Bastık'ın son gönderilerinin altına takipçilerinden: "Çok güzelsiniz", "İllede roman olsun", "Şöyle bir ortamda olmak vardı", "Mükemmeliğin vücut bulmuş hali" gibi yorumlar geldi.
İşte Zeynep Bastık'ın son pozları...