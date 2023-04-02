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Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!

Türkiye'nin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı isimi son olarak "Yaz gelsin" temasıyla bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

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  • Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!

    "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti" diyerek evliliğini kısa sürede bitiren Zeynep Bastık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
  • Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!

    Deprem sebebiyle bir süredir paylaşım yapmayan Zeynep Bastık, sosyal medyada trend olan "Yaz gelsin" konusuna fotoğraflarını ekledi.
  • Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!

    Özel hayatına dair konuşmaktan pek hoşlanmayan Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde " Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde" demişti.
  • Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!

    İşte Zeynep Bastık'ın son paylaşımları...
  • Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!
  • Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!
  • Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!
  • Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!
  • Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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