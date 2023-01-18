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Zeynep Bilgiç: EYT’nin istihdam açığını büyütmemesi için serbest çalışma modelleri desteklenmeli

Workflex kurucusu ve CEO’su Zeynep Bilgiç "Cumhurbaşkanımızın EYT ile ilgili açıklamasında vurguladığı gibi, istihdamın 31,5 milyonu aştığı ülkemizde her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine ve katkısına ihtiyacımız var. EYT’liler içinde de yüksek nitelikli çalışanlar anlamına da gelen 'Altın Yaka'yı iş gücünde tutmamız kritik öneme sahip. Bu kişiler için serbest çalışma modelleri teşvik edilirse, yetenek açığı artışının ve kayıt dışı istihdamın önüne geçilebilmesi mümkün olur" dedi

Zeynep Bilgiç: EYT’nin istihdam açığını büyütmemesi için serbest çalışma modelleri desteklenmeli
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz haftalarda detayları netleşen EYT düzenlemesiyle, 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı açıklandı. Anketlere göre EYT ile emekli olacak kişilerin üçte ikisi çalışmaya devam etmeyi düşünürken üçte birlik orana denk gelen yaklaşık 750 bin kişi ise iş hayatından çekilebilir. Workflex’in Kurucusu ve CEO’su Zeynep Bilgiç, istihdam açığının büyümemesi ve kayıt dışı istihdamın da önüne geçilmesi için devletin serbest çalışma modelini destekleyecek özel bir teşvik mekanizması geliştirmesinin kritik önemde olduğunu belirtti.

İş dünyasına yönelik dijital bir yetenek platformu olan Workflex’in kurucusu ve CEO’su Zeynep Bilgiç “Anket sonuçlarında çalışmaya devam etmeyeceğini söyleyen üçte birlik kısmı EYT’li oranına uyarladığımızda yaklaşık 750 bin kişi gibi azımsanamayacak bir iş gücünün iş hayatından çekilebileceğini veya yeni istihdam alternatifleri arayabileceğini söylemek mümkün. Cumhurbaşkanımızın EYT açıklamasında belirttiği gibi istihdamın 31,5 milyonu aştığı ülkemizde her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine ve katkısına ihtiyacımız var. EYT’liler içinde de yüksek nitelikli çalışanlar anlamına da gelen 'Altın Yaka'yı iş gücünde tutmamız kritik öneme sahip. Bu kişiler için serbest çalışma modelleri teşvik edilirse, yetenek açığı artışının ve kayıt dışı istihdamın önüne geçilebilmesi mümkün olur” diyor.

"SERBEST ÇALIŞANLARA ÖZEL BİR TEŞVİK MEKANİZMASINA İHTİYAÇ VAR"

Devlet, emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışmaya devam edecek kişiler için sosyal sigorta prim teşviki getiriyor. İşverenler içinse kredi desteği gündemde. Buradaki amacın emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamak olduğunu ileten Bilgiç, aynı anlayışla yeteneğin mobil hale geldiği günümüzde serbest çalışanların da kayıtlı olmasını sağlamak adına her geçen gün artan bağımsız profesyonellere özel bir teşvik mekanizmasına ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

Bilgiç, serbest çalışma modelinin, EYT sonrası tam zamanlı çalışmak istemeyenler için ek gelir elde etme ve üretmeye devam etme imkânı tanıyacağına da vurgu yaparken “Bu aynı zamanda işverenler için de bu kişilerin beceri ve yetkinliklerinden yararlanma, üretimin aksamadan devam etmesi anlamına geliyor. Workflex olarak iş dünyasının yetenek açığına çözüm olmak ve serbest çalışma modelini yaygınlaştırmak için yola çıktık. Devletimizin de bu çalışma modeli büyütmekle birlikte kayıt alınmasını sağlamak adına serbest çalışanlara özel bir devlet teşviki başlatması istihdamı ve refahı arttıracağı gibi orta vadede de devlete vergi gelirlerini arttırma noktasında katkı sağlayacaktır” dedi.

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