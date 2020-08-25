Zeynep Kamil Hastanesinin sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

AA

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi sürecinde hastanelerinin birçok öncü hizmet ve projeleri aktif olarak yürüttüğünü aktardı.

Eser, bu hizmetlerden biri olan doğum sonu kanamaya bağlı anne ölümlerini azaltmak amacıyla yürüttükleri obstetrik kanama müdahale hizmetleri sayesinde hem hastanelerindeki hem de dış merkezdeki doğumlar sonrasında olabilen kanama olgularına hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale edilerek, kanamaya bağlı çok ağır şok tablosunun ve müdahale edilmezse ölüm tehdidi gibi istenmeyen komplikasyonların önlendiğini ve hastaların güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

Hastanelerinde yürütülen cerrahi operasyonlar ve özellikle obstetrik kanama müdahale hizmetlerinin içerisinde kan ve kan ürünlerinin yeterli olmasının hasta güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eser, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Kovid-19 salgını sebebiyle yaşanan değişimler ve tedbirler nedeniyle, Kızılay'a verilen kan bağışlarında önemli oranda düşüş yaşandığının yetkililer tarafından açıklanması, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmiş olan ameliyatların yaz döneminde yapılıyor olması, normal zamanlara göre kıyaslandığında ihtiyacın daha fazla arttığının belirtilmesi ve hastanemizin hizmet süreçlerinde de aksama olmaması amacıyla Kızılay ile iş birliği çalışmasının başlatılması hedeflenmiştir. Kızılay'ın, resmi internet sitesinden 'Kan Dostum, Biz kötü günleri hep beraber atlattık. Şimdi sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret et. İyilik Sensiz Olmaz' paylaşımını yapması ve kan bağışı seferberliğinin başlatılması bizlerin bu projeyi planlamasında önemli bir etken olmuştur."

- "Topluma örnek olacağını umuyoruz"

Doç. Dr. Eser, proje kapsamında, bizzat sağlık ekip üyelerinin katılımıyla kan bağışı seferberliğinde kurum olarak aktif yer almak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kan ve kan ürünlerinin stok süreçlerinin artırılmasında hastane olarak taşın altına elimizi koymak istiyoruz. Kadın hastalıkları, doğum ve çocuk alanında referans bir kurum, etkin ve tercih edilen bir hastane olmamız nedeniyle yapacağımız bu iş birliğinin kısa sürede birçok sağlık kurumunda yaygınlaşacağını ve topluma örnek olacağını umuyoruz."