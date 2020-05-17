AA

Türkiye'nin en köklü kadın doğum hastanesi olan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde de hayata "merhaba" diyen onlarca yenidoğana ev sahipliği yaptı.

Yusuf Kamil Paşa ile eşi Zeynep Hanım tarafından özel mülklerinde hastalara ücretsiz hizmet vermek amacıyla yaptırılan ve tarihi 1862'ye kadar uzanan hastane, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de en eski sağlık kuruluşları arasında yer alıyor.

Yönetimi ve işletimi 1982'de yapılan anlaşmayla Sağlık Bakanlığına devredilen hastane, özel dal eğitim hastanesi statüsünde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Hastane, ülkenin içinden geçtiği zorlu dönemlerde de üstlendiği önemli rollerle vatandaşlara canla başla hizmet vermeye devam ederek adından söz ettiriyor.

Tarihi hastane, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde de önemli bir görevi taşıyor.

Hastane personeli, pandemi sürecinde de yenidoğanların sağlıklı şekilde dünyaya gelebilmeleri için görevini titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE DE HİZMETLER 7/24 DEVAM ETTİ

Anadolu Ajansı ekibi, pandemi sürecinde iş yoğunluğu iki katına çıkan hastanede, yenidoğan servisi başta olmak üzere, tüm birimlerde gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdüren personelin bir gününe tanıklık etti.

Doğum merkezi olarak sağlık hizmeti sunmayı sürdüren hastane, pandemi sürecinde de başta gebe hastaların takibi, doğum ve doğum sonrası bakım ve diğer kadın sağlığı hizmetlerini başarıyla sunuyor.

Hizmetlerin 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde devam ettiği hastanede pandemiye ilişkin hazırlıklar tüm merkezlerde olduğu gibi çok erken dönemde yapıldı.

Bu kapsamda çalışmalarını İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürüten hastane yönetimi, öncelikle personelinin Kovid-19'a ilişkin eğitimlerini tamamladı.

Hazırlıklar kapsamında hastaneye başvuracak Kovid-19 açısından şüpheli veya kovid pozitif gebe hastaların ilk değerlendirmesi muayene, tetkik ve tedavisinin yapılacağı kovid servisi kuruldu.

7 yatak kapasitesiyle hizmete alınan servis, hastanın doğumunun gerçekleştirileceği ve yenidoğan bebeğin bakımının sağlanacağı odaların eklenmesiyle oluşturuldu.

Kovid-19 hastalarının ameliyatları için bir ameliyat odası izole edilirken, bu hastaların yönetimi ile ilgili algoritmalar hazırlandı.

ŞÜPHELİ VAKALAR TRİYAJDA TESPİT EDİLİP İZOLE EDİLİYOR

Hastanenin başta doğum acil girişi olmak üzere tüm poliklinik ve diğer kliniklerin girişlerine triyaj masalarının yerleştirilmesiyle Kovid-19 açısından şüpheli olan hasta veya personelin izole edilmesine olanak sağlandı.

Aynı şekilde annesi kovid pozitif olan bebekler de olası bulaş riskine karşın ayrı bir alanda oluşturulan kovid yenidoğan yoğum bakım ünitesine alınıyor.

Bu bebeklerin bakımını üstlenen sağlık personeli tulum, maske, gözlük ve eldiven gibi kişisel koruyucularından oluşan izole kıyafetlerini giyerek bebeklerin tedavisini gerçekleştiriyor.

Hastanede salgın öncesi alınan tedbirler ve yapılan hazırlıklar sayesinde içinde bulunulan pandemi dönemi sorunsuz geçirilirken, bu çalışmaların eksiksiz yürümesini sağlayan sağlık personeli görevine canla başla devam ediyor.

Tarihi boyunca on binlerce yenidoğanın dünyaya gözlerini açtığı hastane, pandemi sürecinde de yüzlerce bebeğin hayata "merhaba" dediği o özel anın yaşandığı mekan olma özelliğini sürdürüyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE DE KADIN HASTALIKLARINA İLİŞKİN TÜM SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLİYOR

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser, pandemi süreci için hazırlık aşamasında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Eser, "Odalarımız tek kişilik olduğu için bu dönemde algoritmalara uygun olarak düzenlememiz daha kolay oldu. Pandemi öncesinde de doğum odalarımız tek kişilikti. Dolayısıyla bu dönemde algoritmalara uygun olarak tek kişilik odalarda doğum hizmetini verebilmemiz, buna adapte olabilmemiz daha kolay oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü İdari Sorumlusu Op. Dr. Resul Karakuş da hastanenin, İstanbul'un kadın sağlığı ve doğum hizmeti açısından en önemli kurumu olduğunu belirtti.

Hastanelerinin pandemi hastanesi olmadığını, buna rağmen kurdukları servisle özellikle kovid şüpheli veya kovid pozitif gebelerin takibini veya doğum süreçlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Karakuş, şu bilgileri verdi: "Aynı zamanda İstanbul'da oluşan gebelik takibi, doğum hizmetleriyle ve sonraki takiplerle ilgili o ihtiyacı da karşılamaya çalıştık. Bu anlamda ciddi bir talep oluştu. Zaten biz bunu öngörüyorduk. Başta Başhekimimiz, İl Sağlık Müdürlüğü 2. Bölge Kamu Hastaneleri Başkanı ve İl Sağlık Müdürümüzün koordinasyonu ile birlikte diğer hastanelere bu misyonumuzu da ifade ettik. Bu hizmeti karşılayacağımızı beyan ettik. Bu ihtiyaca binaen kendi kapasitemizi artırdık. Gebe izlem hizmetleri için poliklinik sayımızı artırdık. Aynı şekilde doğum kapasitemizin artması nedeniyle doğumhane, yatak kapasitemizi gerek ekipman gerek de personel olarak artırdık. Doğum sayılarımız iki katına kadar çıktı."

Karakuş, pandemi sürecinde de bir bütün olarak kadın sağlığı ile ilgili hizmetlerin kesintisiz şekilde idamesini sağladıklarını aktardı.

Pandemi sürecinde düşen kan bağışı oranlarına da dikkati çeken Karakuş, vatandaşlara bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.