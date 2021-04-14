Zeynep Öztürk'e sıpa saldırdı

"Ne yaptım ne ettim kurtulamadım"

"Ne yaptım ne ettim kurtulamadım" 0:00 / 0:00

İHA

Yıllar önce katıldığı bir moda yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk, ilginç bir saldırıya uğradı. Öztürk, İznik'te kaldığı bir tesisin bahçesinde 'Spagetti' isimli sıpayla oynamak için bulunduğu yerin kapısını açtı. Sıpanın birden üzerine atlamasıyla panikleyen Zeynep Öztürk, yanındaki arkadaşının arkasına saklanmaya çalıştı.

Öztürk’ün peşine takılan Spagetti’nin görüntüleri çevreden izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medya hesabından sıpa ile videosunu yayınlayan Zeynep Öztürk, "Spagetti'nin bana olan aşkı bitmez. Ne yaptım ne ettim kurtulamadım. Kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Ben burada sadece büyük bir aşk görüyorum" ifadelerini kullandı.