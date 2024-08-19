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        Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel'in üçüncü çocuk heyecanı: Fırında bir şey pişiyor - Magazin haberleri

        Zeynep Sever Demirel'in üçüncü çocuk heyecanı: Fırında bir şey pişiyor

        Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den hamilelik pozu geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 08:31 Güncelleme: 19.08.2024 - 08:31
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        Mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

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        Henüz kaç aylık olduğunu ve cinsiyetini açıklamayan çiftten Zeynep Sever Demirel'den hamilelik fotoğrafları geldi.

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        "FIRINDA BİR ŞEY PİŞİYOR"

        Karnının belirginleşmeye başlayan Zeynep Sever Demirel, fotoğraflarını "Fırında bir şey pişiyor" notuyla yayımladı.

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        "SAĞLIKLA GELSİN"

        Kısa sürede paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören 35 yaşındaki 2009 Belçika Güzeli'ne "Sağlıkla gelsin" ve "Allah tamamına erdirsin" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

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        İKİ KIZLARI VAR

        Öte yandan 2010'de evlenen Volkan Demiren ile Zeynep Sever Demirel'in Yade ve Yeda adında iki kızı daha bulunuyor.

        #Zeynep Sever Demirel
        #Volkan Demirel
        #Üçüncü çocuk
        #hamilelik
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