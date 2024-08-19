Zeynep Sever Demirel'in üçüncü çocuk heyecanı: Fırında bir şey pişiyor
Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den hamilelik pozu geldi
Mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.
Henüz kaç aylık olduğunu ve cinsiyetini açıklamayan çiftten Zeynep Sever Demirel'den hamilelik fotoğrafları geldi.
"FIRINDA BİR ŞEY PİŞİYOR"
Karnının belirginleşmeye başlayan Zeynep Sever Demirel, fotoğraflarını "Fırında bir şey pişiyor" notuyla yayımladı.
"SAĞLIKLA GELSİN"
Kısa sürede paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören 35 yaşındaki 2009 Belçika Güzeli'ne "Sağlıkla gelsin" ve "Allah tamamına erdirsin" şeklinde çok sayıda yorum geldi.
İKİ KIZLARI VAR
Öte yandan 2010'de evlenen Volkan Demiren ile Zeynep Sever Demirel'in Yade ve Yeda adında iki kızı daha bulunuyor.