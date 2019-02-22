Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde uzun süre turlayan Zeynep Toker, her zamanki güler yüzlü haliyle kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet etti. Objektiflere poz verdikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam eden Toker, dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini inceleyerek siparişlerini verdi.