Yakın dostları ile geldiği alışveriş merkezinde uzun süre turlayan Zeynep Toker, her zamanki güler yüzlü tavrı ile kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet etti.

Objektiflere poz verdikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam eden Toker, daha sonra dostları ile bir restorana geçerek yorgunluk kahvesi içti.