Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Zeynep Toker, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yakın dostları ile geldiği alışveriş merkezinde uzun süre turlayan Zeynep Toker, her zaman ki güler yüzlü tavrı ile kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet etti.

Objektiflere poz verdikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam eden Zeynep Toker, daha sonra dostları ile bir restorana geçerek yorgunluk kahvesi içti.