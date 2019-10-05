Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı makamında ziyaret eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, ambalajlarda markalı ihraç edilen Türk zeytin ve zeytin yağına Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteğin yüzde 100 arttırılmasını istedi. Er, 1-2 kilogramlık ambalajlı zeytin ve zeytin yağına verilen desteklerin, 1-3 kilogramlık ambalajlı zeytin ve zeytin yağına verilmesi talebinde bulundu.

EZZİB Başkanı Davut Er, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zeytinyağı üreticisine verilen 80 krş/kg primin 2.5 TL'ye çıkarılması, hali hazırda prim verilmeyen sofralık zeytine de 50 krş/kg destek verilmesi için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yardım çağrısında bulundu. Er, zeytin üreticisinin sürdürülebilir ve kaliteli üretim yapabilmesi için üreticinin karnının doyması gerektiğini, ihracatçı ile üreticinin değer zincirinde birbirinde tamamlayan unsurlar olduğunun altını çizdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ihracat gemisinin kaptanlığını yaptığına dikkati çeken EZZİB Başkanı Er, "Gerek Ticaret Bakanlığı ile gerekse diğer bakanlıklarla çözüme kavuşması gereken konularımızda desteklerini almak üzere Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ettik. Son derece verimli bir görüşme oldu. Ticaret Bakanımızdan destek istediğimiz bir diğer konu ise; iç tüketimi arttırmak için zeytin yağında yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi oldu. Bakanımız 3 talebimize de olumlu yaklaştı. Bakanımızın pozitif yaklaşımı ve desteği ile talepte bulunduğumuz tüm konularda sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde, İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın Türkiye'nin önünde olduğunu hatırlatan Er, bu ülkelerin zeytinyağı üreticisine kg'da 0.91 Euro destek verdiğini, Türk üreticisinin ve ihracatçısının bu ülkelerle uluslararası piyasada rekabet edebilmesi için Türkiye'deki destek tutarlarının benzer seviyelere ulaşması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin Avrupa Birliğine zeytinyağı ihracatında gümrük vergisiz kotasının sadece 100 ton olduğuna dikkati çeken EZZİB Başkanı Er, Tunus'un 56 bin ton kotasının olduğunu, Türkiye'ye 15-20 bin tonluk kota tanınması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan destek istedi.

1.5 MİLYAR DOLARA ULAŞILABİLİR

Zeytin ağacının anayurdunun Anadolu olduğunu hatırlatan EZZİB Başkanı Er, "Türkiye'nin her bölgesindeki zeytinyağlarının çok güzel aromatik tatları var. Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarımıza rakipleriyle benzer destekler sağlandığı takdirde 1.5 milyar dolar ihracat hedefine kolaylıkla ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

EZZİB yönetim kurulunun taleplerinden bir diğeri ise; İngiltere'nin Avrupa Birliğinden anlaşmalı ayrılması durumunda Türk zeytin ve zeytinyağının İngiltere'ye kotasız ve gümrük vergisiz ihraç edilmesi oldu. Er, "İngiltere AB'den ayrıldığında zeytinyağı için 75 bin tonluk bir pazar ortaya çıkacak. Bu pazara gümrük vergisiz ihracat yapabilecek konumda olmak istiyoruz" dedi.

EZZİB Başkanı Davut Er'in Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmede talep ettiği konulardan bir diğeri ise; İran ile yapılacak anlaşmada sofralık zeytinin tercihli listeye alınması oldu. EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er'in, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmesinde, EZZİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, Yönetim Kurulu üyeleri Levent Bilginoğulları, Aysun Aras ve Denetim Kurulu Üyesi Meltem Demirci Köknar eşlik etti.