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Zeytin ve zeytinyağı ihracatında tarihi rekor

Sofralık zeytin ihracatında dünya liderliğini, zeytinyağı ihracatında dünya ikinciliğini hedefleyen Türkiye 2017/18 sezonunun bitmesine kısa bir süre kala son 4 yılın ihracat rekorunu kırmaya hazırlanıyor

30.08.2018 - 11:21 | Güncelleme: İHA

2017/18 sezonunun geride kalan diliminde 341 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten EZZİB Başkanı Davut Er, “Zeytinyağında bu sezonun ilk 10 aylık döneminde, sofralık zeytinde ise ilk 11 aylık döneminde gelir olarak geçtiğimiz sezonun tamamındaki ihracat gelirlerini aşmış durumdayız. Sezonu 400 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

İHA'da yer alan habere göre; Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, ihracatta son yılların en başarılı sezonunu geçiren zeytin ve zeytinyağı sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Ambalajlı zeytinyağında ihracatın miktar olarak yaklaşık iki katına çıktığı müjdesini veren Er, geçtiğimiz sezona göre 9 bin 542 tondan 18 bin 126 tona yükselerek toplam zeytinyağı ihracatı içindeki payının yüzde 25’ten yüzde 32’ye yükseldiğini söyledi. Er, şöyle devam etti: “Döviz kurlarındaki değişimlerin pozitif katkısı ile birlikte ambalajlı zeytinyağı ihracatımızdaki artışın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz. Öncelikli hedefimiz, Türkiye’de 500 bin üretici ailenin geçim kaynağı olan, 41 ilimizde üretilen zeytin ve zeytinyağımızın ambalajlı olarak ihracatının daha da artırılması. Önümüzdeki sezondan itibaren, ambalajlı zeytinyağı ihracatımızı 25 hatta 30 bin ton seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz.”

KİŞİ BAŞI TÜKETİMDE HEDEF 5 KG

Türkiye’nin 2017/18 sezonu zeytinyağı rekoltesinin ilk aşamada 280 bin ton olarak tahmin edildiğini sonradan rekoltenin 264 bin ton olarak revize edildiği bilgisini paylaşan EZZİB Başkanı Er, Sofralık zeytin rekoltesinin ise 450 bin ton düzeylerinde tahmin edildiğine vurgu yaptı. Zeytinyağında kişi başı tüketimin artırılmasını hedeflediklerini ifade eden Er, “Önümüzdeki sezona ilişkin olarak şu anda bir varsayımda bulunmak mümkün görünmüyor. UZZK ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından Eylül ayında bir çalışma yapılacak. Ülkemizde kişi başına zeytinyağı tüketimi 2 litrenin altında, yani toplam tüketim 130-140 bin ton düzeylerinde, ama hedefimiz kişi başı tüketimi 5 litre seviyelerine çıkarılması” dedi.

Türkiye, 27 Ağustos 2018 itibariyle 10 aylık dönemde 56 bin 200 tona karşılık 225 milyon dolar zeytinyağı ihraç ederken, sezon sonu ihracatının 65-70 bin ton düzeylerine ulaşmasını beklediklerinin altını çizen Er, şöyle devam etti. “Sofralık zeytin ihracatımız ise, yine 27 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 60 bin 355 tona karşılık 116 milyon dolar düzeyinde. Önümüzdeki 1 aylık dönem sonunda bu rakamın 65-70 bin ton düzeyine ulaşmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

DESTEKLER İKİ KATINA ÇIKARILMALI

Zeytin ve zeytinyağı ihracatına devlet tarafından sağlanan desteklerin iki katına çıkartılması gerektiğini ifade eden Er, “Zeytin üreticimize 50 kuruş, zeytinyağı üreticimize 2.5 TL prim verilir ve böylece üretim maliyetlerindeki dezavantajlar ortadan kaldırılırsa rekolte artışı ile birlikte kutulu zeytinyağı ihracatımız da artacak, bu sayede üreticimiz emeğinin karşılığını alacak. Ülkemizin markalı ve ambalajlı ihracatının sürekliliği için öncelikle rekabetçi fiyattan sürdürülebilir hammadde arzı gerekli” şeklinde konuştu.

Ülkeler itibariyle zeytinyağı ihracatına bakıldığında, ABD’ye 21 bin tonun üzerinde ihracatın gerçekleştiği bilgisini veren Er, ABD’nin toplam zeytinyağı ihracatı içindeki payının yüzde 30 olduğunu sözlerine ekledi.

 

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