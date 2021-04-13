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Zeytinburnu Belediyesi, Kardeş Belediye Projesi kapsamında Mardin'de kültür merkezi yapacak

İstanbul'un Zeytinburnu Belediyesi, Kardeş Belediye Projesi kapsamında, Mardin'in Dargeçit ilçesinde kültür merkezi inşa edecek.

Zeytinburnu Belediyesi, Kardeş Belediye Projesi kapsamında Mardin'de kültür merkezi yapacak
AA

Dargeçit Belediyesinde düzenlenen törende, kültür merkezi için protokol imzalandı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, merkezin ilçe için önemli yere sahip olacağını söyledi.

İlçede, çocuk ve gençlerin sportif, bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda gelişmelerini sağlamak istediklerini kaydeden Aksoy, "Semt sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol alanı, spor salonu gibi gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerin yanında kültür merkezinin de ilçemizde yer alması önemli açığı ortadan kaldıracaktır." dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise merkezi 4 ay gibi kısa sürede tamamlayacaklarını anlatarak, "Doğumuzun incisi kadim Mardin'e bağlı kardeş ilçemiz Dargeçit'e yapmayı planladığımız merkezi, inşallah anahtar teslimi şeklinde tamamlayacağız. Merkez şimdiden gençlerimize hayırlı olsun. İnşallah merkezin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç da merkez için Zeytinburnu Belediyesine teşekkür etti.

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