Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi

Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi

Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi
AA

Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi

Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulunda hijyen eğitimi verildi.

Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nüket Güler Baysoy tarafından verilen eğitimde çocuklar doğru el yıkama yöntemleri ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirildi.

Dr. Baysoy eğitimle bulaşıcı hastalıklara karşı el yıkama alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Eğlenceli videolar eşliğinde yapılan hijyen eğitiminde öğrencilere, doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Proje kapsamında "Sıfır atık" eğitimi de verilen öğrenciler, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konusunda da bilgilendirildi.

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ!: Corona virüs artık Türkiye'de! İşte korunma yöntemleri
SAĞLIKTürkiye'de de görüldü! İşte koronavirüsten korunma ...
Sarımsağın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklardan korur?
SAĞLIKSarımsağın faydaları nelerdir?
Koronavirüs son dakika! Koronavirüs (coronavirus) belirtileri nelerdir? Bunlara dikkat edin! - Haberler
SAĞLIKDikkat! Bu belirtilerle karşılaşırsanız...
12 yıllık kehanet! End of Days adlı kitap koronavirüsü öngörmüş olabilir mi?
SAĞLIK12 yıllık kehanet! Salgına karşı uyarmış
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş corona virüs açıklaması: 2 ay...
SAĞLIKBakan Koca: 2 ay direnelim
Sabahleyin aç karna limonlu su içmek zayıflatır mı?
SAĞLIKAç karna limonlu su içmek zayıflatır mı?
Son dakika! İtalyan doktor koronavirüsü tsunamiye benzetti! - Haberler
SAĞLIKKayıtsızlığın tehlikelerine karşı uyardı!
Hemşireden son dakika korkunç görüntü! Corona virüs maskesi bu hale getirdi - Haberler
SAĞLIKHemşireden içler acısı paylaşım!
Corona virüsü Türkiye'ye geldi! 12 Mart 2020 Perşembe Corona virüsü son durum
SAĞLIKCoronavirus Türkiye'ye geldi! Son durum
Güçlü bir bağışıklık sistemi için neler yapılmalı?
SAĞLIKBağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X