GÜNCELLEME 2 - Zeytinburnu'nda metrobüste yangın

AA

Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye giden metrobüste, Zeytinburnu durağına yaklaşık 100 metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Araçtakiler kısa sürede tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler ve yoğun duman nedeniyle yangının gerçekleştiği noktanın hemen üzerinden geçen tramvay hattında da seferler aksadı ayrıca bölgede yoğun trafik oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında metrobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın metrobüs hattından çekilmesi için bölgeye İETT yol yardım aracı getirildi.

Yangında tamamen kullanılmaz hale gelen metrobüs, teknik inceleme yapılmak üzere İBB Garajına çekildi. Yangın bölgesinde yapılan temizlik çalışmasının ardından metrobüs hattında seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da Zeytinburnu viyadüğünün altında gerçekleşen yangın nedeniyle bir süre için duran tramvay seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.