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Haberler Gündem 3. Sayfa Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 4 yaralı
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Zeytinburnu'nda iki grubun silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 4 yaralı
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AA

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Veliefendi Mahallesi 75-1 Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda A.A, H.A. ve N.U. silahla vurularak, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

Yaralılardan A.A. ile H.A. bindikleri otomobille kaçarken park halindeki ticari araca çarptı. Şüpheliler, araçları hasar görmesine rağmen bölgeden uzaklaştı. N.U. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini tespit ettiği A.A. ile H.A'yı gözetim altına aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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