İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi silahla vuruldu. Kafasından ağır yaralanan tekstil işçisi kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre, Kazlıçeşme Mahallesi 244. Sokak'taki bir markete giden tekstil işçisi Özgür Dik (22),kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Dik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Yaklaşık 3 ay önce evlendiği belirtilen Özgür Dik'in daha önce husumetli olduğu belirtilen kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

NAMUS DAVASI İDDİASI

İHA'nın haberine göre, Özgür Dik'in, aralarında namus davası nedeniyle husumet bulunan kişi tarafından vurulduğu iddia edildi. Sokak ortasında işlenen cinayet güvenlik kameralarına da yansıdı. Kameraların kaydettiği görüntülerde cami avlusundan çıkan Özgür Dik sokakta yürümeye başladığı sırada, bir kişi karşı istikametten gelip Özgür Dik’in arkasına geçerek cebinden çıkardığı silahla kafasına birkaç el ateş edip koşarak kaçıyor.