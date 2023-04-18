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Zeytinburnu'nda sosyal medyaya video çekerken evi yaktı; Can pazarı yaşandı

Zeytinburnu'nda bir çocuk evde sosyal medyaya video çekmek isterken koltuğu yaktı. Alevlerin yükseldiği evde can pazarı yaşandı.

Zeytinburnu'nda sosyal medyaya video çekerken evi yaktı; Can pazarı yaşandı
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DHA

Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekmek isterken evi yaktı. Kapıyı açamayan mahalledekiler birinci kata tırmanarak balkon ve pencerelerden içeriye girmeye çalıştı. Babanın yaralandığı yangın sırasında yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, dün sabah 10.00 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde çıktı. İddialara göre, 13 yaşındaki down sendromlu çocuk sosyal medyaya video çekmek istediği sırada elinde çakmakla koltuğu yaktı. Alevlerin bir anda yükselmesiyle anne çığlık çığlığa yardım istedi. Çevredeki esnaf ve komşular yardıma koştu. Ancak kapı açılamayınca birinci katın pencere ve balkonuna ulaşılmaya çalışıldı. Kimi merdiven uzattı kimi ise pencere korkuluklarına basarak birinci kata tırmandı.

Yardıma koşanlar camlar kırılarak içeridekiler kurtarılmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne ve çocukların sağlık durumu iyiyken babanın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Aileyi kurtarmaya giren esnaf Bayram Özdemir, "Kadın çığlıklarıyla yangın çıktığını fark ettik. Buradaki bir komşumuz eve tırmanarak mutfaktan içeri girdi. Biz de dairenin kapısını açarak girişteki yangını söndürerek oradaki çocuğu çıkarttık. Engelli çocuk video çekerken ateş yakıyor ve yangın çıkıyor. Çocuklarla annenin durumu iyi fakat baba yoğun bakımda" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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