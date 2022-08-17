Trafikte tartışan ve drift yapan sürücüye ceza yağdı

Zeytinburnu'nda tartıştığı hafif ticari araç sürücüsünün camını yumruklayan ve yolda drift yaparak trafiği tehlikeye sokan kamyonet şoförü Y.E. yakalandı. Y.E.'ye 9 bin 125 TL idari para cezası işlemi uygulanırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde dün sabah 08.45 sıralarında iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kendisini hızla geçen ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet sürücüsü Y.E'yi korna çalarak uyardı. Bunun üzerine Y.E ve araç sürücüsü arasında tartışma başladı. Yolda başlayan tartışmanın büyümesiyle Y.E, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etti.